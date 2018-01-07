بالفيديو.. احتجاجات ضد المرشح لخلافة ” خامنئي ” في ألمانيا

برلين(صدى):

قابل متظاهرون إيرانيون في ألمانيا، رئيس مصلحة تشخيص النظام ورئيس القضاء السابق محمود هاشمي شاهرودي أمام مستشفى خاص في هانوفر بالاحتجاجات والهتافات ضد نظام ” الملالي “.

ووصل ” شاهرودي ” صاحب الـ65 عامًا والمرشح لخلافة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في مستشفى خاص في هانوفر، بعد تدهور حالته الصحية.

وشهدت عدد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة و كندا تضاهر المئات تضامنًا مع المحتجين في إيران؛ لإجهاض مخططات قمع النظام لهم.