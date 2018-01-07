بعد كتاب مايكل وولف.. ترامب: أنا ذكي حد العبقرية

واشنطن(صدى):

أنهال سيلا من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، ليؤكد سلامة قواه العقلية كرئيس لدولة عظمى بحجم الولايات المتحدة، بعد انتشار كتاب ” نار وغضب ” للصحفي ” مايكل وولف “.

وأكد ترامب من خلال حسابه الرسمي على تويتر، أن أهم ما يمتلك هو قوى عقلية وذكاء يصل إلى حد العبقرية، قائلا ” انتقلت من رجل أعمال ناجح للغاية إلى نجم تليفزيوني، إلى رئيس للولايات المتحدة، وذلك لا يوصف بأنه ذكاء فقط بل عبقرية “.

وذكر الكاتب الصحفي مايكل وولف، في كتابه أن الرئيس الأمريكي ليس مؤهلا لتولي الرئاسة ولا يستطيع أداء مهامه.

وصور وولف الإدارة الأمريكية بأنها محكوم عليها بالإخفاق، وتنتقل من أزمة إلى أخرى، كما يقودها رئيس يتعامل كالأطفال.