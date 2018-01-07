بالصور.. فريق طبي ينجح في استئصال 30 ورم ليفي من سيدة بمكة

حسين العلي(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام بقيادة إستشارية ورئيسة قسم النساء والولاده الدكتورة مها مساوى في إستئصال 30 ورم ليفي حميد من سيدة سعودية تبلغ من العمر 39 عاما، حيث تراوحت أحجام الأورام مابين 7 سم إلى نصف سم تسببت بآلام في البطن ونزيف حاد أثناء الدورة الشهرية مما سبب لها فقر الدم منذ قرابة سنة، وكانت تشكو من إمساك شديد مع إنحباس في البول بسبب ضغط حجم الرحم مع الالياف على الأعضاء المجاوره.

وأبانت صحة مكة بأنه أجريت للمريضة الإجراءات اللازمة لوقف النزيف ولرفع نسبة الدم، وتم عرض الحالة على قسم التخدير، للتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات، حيث قام الفريق الطبي بإستئصال الأورام الليفية خلال ساعة من الزمن.

وأشاد مدير المستشفى الدكتور وليد عبدالحليم محمد حسين بجهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية مثمناً تلك الجهود المقدمة لخدمة مراجعي المستشفى.

