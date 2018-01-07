” المهندس ” يستعين بكلمات الراحل سعد بن جدلان في ألبومه الأخير
استقبل النجم ماجد المهندس عام 2018، بألبوم جديد يحمل عنوان ” الدنيا دوارة ” ، بمجموع 24 عملا موسيقيا.
وفاجأ المهندس جمهور الأغنية والوسط الشعبي، بالغناء من كلمات الشاعر الراحل سعد بن جدلان، أحد أشهر شعراء القصيدة المحكية في الخليج من خلال أغنية باسم ” أوف “.
ولم يكمل الشاعر الراحل القصيدة، فأكملها من بعده الشاعر سعود البابطين، والتي يبدأ مطلعها:
أوف..يا كبر الأحلام اللي على بالي وشفي
وآخ..يا راسي من التفكير في من لا يشونه
وأوه..يا حر انتظاري للقبول من المقفى
وآه..يا حب عطيته لناس ما يستهلونه
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