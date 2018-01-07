بعد فيديو رمي الطيور.. ” البيئة ” تجري تحقيقا مع العامل المسيء

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، إجراء تحقيق مع العامل المسيء لمعاملة الطيور، أثناء عملية التخلص الصحي من الطيور عالية الضراوة بالإنفلونزا، وكف يده عن العمل وتطبيق أنظمة الرفق بالحيوان بحقه.

وأكدت الوزراة أنه تم إنهاء التعاقد مع الشركة المشغلة لهذا العامل، مشدده أن ما بدر من العامل لا يعكس جهود الوزارة في التخلص من بؤر الإصابة بإنفلونزا الطيور أو التخلص الآمن والسليم من الطيور المريضة.

وأضافة الوزارة أنها ستشدد من رقابتها على العاملين والشركات التابعة للتأكد من عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، لافتًا إلى أن ما حدث أمر معيب ومؤسف.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر بعض العاملين في فرق التخلص الصحي من بؤر الإصابة بإنفلونزا الطيور عالية الضراوة H5N8 وهم يتخلصون من الطيور بشكل ينافى المباديء الشرعية وأنظمة الرفق بالحيوان.