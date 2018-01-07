بلدية القطيف تخلي وتغلق سوق الطيور احترازيا

عبد العزيز القثامي(صدى):

أغلقت بلدية محافظة القطيف أمس، سوق الطيور بالمحافظة ومنعت أي تجمع للطيور أو في المنطقة المحيطة بالأماكن التي اعتاد بائعي الطيور التجمع فيها، وذلك في إطار العمل الاحترازي. وقامت فرق البلدية بإخلاء الموقع الذي يقام عليه سوق شعبي للطيور في يوم السبت من كل أسبوع في المنطقة القريبة من سوق السبت الشعبي من أجل إخلاء الموقع من جميع ما يعرض من أنواع الطيور والحيوانات الأخرى.

وأوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية محمد بن ناصر اليامي, أن قرار إغلاق سوق الطيور يأتي كإجراء احترازي، مبيناً أن عدد البسطات التي تقوم أسبوعياً بعرض مختلف أنواع الطيور يبلغ نحو 104 بسطات، كما أن صلاحية البلدية تتمثل في إغلاق السوق ومنع الباعة من التواجد، ليتم تنظيف و غسل الموقع على الفور.