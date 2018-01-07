جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تعتمد برنامج الجلسات

علي القرني(صدى):

أعلنت الأمانة العامة لـ “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ” عضو ” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ” برنامج جلسات ملتقى الإبداع الرياضي التاسع الذي تنظمه الجائزة تحت عنوان ” تجارب مبدعة ” بعد غد الثلاثاء 9 يناير الجاري في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات.

وسيتحدث فيه عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة للجائزة الأكبر من نوعها من حيث قيمة الجوائز وعدد الفئات، والاولى على الإطلاق في العالم التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي. وهو الحدث السنوي المهم الذي تنظمه الجائزة قبل يوم واحد من موعد حفل تكريم الفائزين الذي سيقام يوم الأربعاء 10 يناير في قاعة راشد بمركز دبي العالمي للمؤتمرات.

ويتضمن برنامج الملتقى التاسع 5 جلسات ويبدأ التسجيل في الساعة الثامنة صباحًا وتبدأ الجلسة الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتحمل عنوان ” تجارب مبدعة ” ، ويتحدث فيها كلًا من التونسي طارق الصويعي الفائز في فئة الحكم العربي، والأخوان الجزائريان فؤاد وعبداللطيف بقة الفائزان في فئة أصحاب الهمم، ويدير الجلسة د. جمال عباس من مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق الجلسة الثانية في الساعة العاشرة إلى ربع صباحًا، وستحمل عنوان ” تجارب رياضية ” ويتحدث فيها كلًا من السباحة المصرية فريدة هشام أحمد عثمان الفائزة في فئة رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى، والسعودي محمد بن مصطفى بن سلمان السويق الفائز في فئة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، ويدير الجلسة الإماراتية ريم عبدالحميد الأميري الطالبة بمدرسة دبي الدولية فرع القوز .

فيما تتحدث في الجلسة الرئيسية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزة في فئة شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة، وتبدأ الجلسة في الساعة 10:40 صباحًا، وتحمل عنوان ” تجربة إدارية ” ، ويدير الجلسة مشعل القحطاني الإعلامي في قناة دبي الرياضية .

وتبدأ الجلسة الرابعة في الساعة 11:15 صباحًا، وهي تحمل عنوان ” تجربة ملهمة ” ويتحدث فيها بطلا الأولمبياد التونسي محمد القمودي والمغربي هشام القروج الفائزان في فئة جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي، وتدير الجلسة ليلى بنت فرحات الإعلامية بالتلفزيون الجزائري.

وتبدأ الجلسة الخامسة والأخيرة في الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر لمدة ساعة وتحمل عنوان “تجارب مؤسسية مبدعة” ويتحدث فيها: ممثل اتحاد الإمارات للجوجيتسو الفائز في فئة المؤسسة المحلية، وممثل الاتحاد الدولي للدراجات الفائز في فئة المؤسسة العالمية، ويدير الجلسة سامي عبد الإمام أخصائي الإعلام بمجلس دبي الرياضي.

وسيتم بث جلسات الملتقى عبر شاشات قناة دبي الرياضية الشريك الاستراتيجي للجائزة و كذلك عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي الرسمي للجائزة كي تكون الجلسات متاحة أمام الجميع من داخل و خارج الدولة لتعميم الفائدة من هذه الجلسات الغنية بالتجارب الإبداعية المميزة.

ويعد ملتقى المبدعين من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجائزة كونه يتيح للعاملين في القطاع الرياضي فرصة الاطلاع على التجارب الإبداعية للفائزين بمختلف فئات الجائزة من قياديين وإداريين ومدربين وحكام ورياضيين، والتحاور معهم من أجل تعزيز نهج الإبداع في العمل الرياضي وتحفيز العاملين في القطاع الرياضي على العمل والإنجاز وفق هذا النهج. يذكر أن الامانة العامة للجائزة قد وجهت الدعوة لمنتسبي القطاع الرياضي و الجهات المرتبطة بالعمل الرياضي والأكاديمي، و ممثلي المؤسسات الإعلامية لحضور جلسات الملتقى ولقاء المبدعين الفائزين.