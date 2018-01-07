طرح 82 وظيفة للشباب في لقاء وظيفي بغرفة الأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

تنظّم إدارة التدريب وتوطين الوظائف بغرفة الأحساء بعد غد لقاء وظيفيا لطرح (82) فرصة عمل جديدة للشباب السعودي مع شركة الزامل للخدمات البحرية، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

وتضم قائمة الوظائف الجديدة المطروحة، (10) وظائف بمسمى ” فني لحام ” بمؤهل دبلوم، و (10) وظائف بمسمى ” فني كهربائي ” بمؤهل دبلوم، و(10) وظائف بمسمى ” ميكانيكي آلات ديزل ” بمؤهل دبلوم، و (10) وظائف بمسمى ” مركب أنابيب ” ، و(10) وظائف بمسمى ” مراقب حريق ” ، و(5) وظائف بمسمى ” سائق نقل ثقيل ” ، و(5) وظائف بمسمى ” سائق نقل خفيف ” ، و (5) وظائف بمسمى ” صباغ ” ، و(5) وظائف بمسمى ” عامل سقالات ” ، بالإضافة إلى (4) وظائف بمسمى ” موظف أمن وسلامة ” بمؤهل دبلوم، و (4) وظائف بمسمى ” سائق رافعة شوكية ” و (4) وظائف بمسمى ” سائق كرين. وينال الموظف ميزات متنوعة تشمل الراتب الإجمالي والتأمين الطبي وزيادة كل سنتين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التدريبية والتوظيفية التي تنفذها غرفة الأحساء وفقًا لخطة طموحة تعمل على تقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب السعوديين من أبناء وبنات المنطقة ورفع تنافسيتهم وتوظيفهم في القطاع الخاص بما يدعم برامج وخطط توظيف الشباب السعودي وتطبيقًا لبرامج الإحلال والسعودة بمنشآت القطاع الخاص.