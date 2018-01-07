” العرفج ” يطالب الوزراء باستخدام الدراجات وترك السيارات الفارهة

نايف السالم(صدى):

وجه الكاتب عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، رسالة إلى وزراء حكومة المملكة، مطالبًا إياهم بترك السيارات الفارهة واستبدالها بالدراجات الهوائية أو سيارات بسيطة.

وأكد ” العرفج ” في ” ياهلا بالعرفج ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن هذا الوضع لا يقلل من قيمة الوزراء بل يزيدها، لافتًا إلى أن بريطانيا تنتهج هذا النهج بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية.

وأوضح أن استخدام الدراجات الهوائية غير مكلف مقارنة بالسيارات الفارهة التي يستخدمها الوزراء للتنقل من مكان إلى آخر.