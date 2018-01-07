قلق بين المواطنين بعد تأجيل عدد من الحفلات الموسيقية
بات القلق يسيطر على المواطنين، في أعقاب تأجيل عدد كبير من الحفلات التي كان من المقرر إقامتها، في عدد من مدن المملكة؛ لحين إشعار أخر دون إبداء أسباب منطقية.
وأعرب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من استمرار التأجيلات، حيث كان من المقرر إقامة حفل للفنانين عبادي الجوهر، ونبيل شعيل، في 23 نوفمبر الماضي، إلا أنه تم تاجيلها نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحتى الأن لم يتم الإعلان عن موعد بديل لاقامتها.
وكان هناك أيضًا حفلًا غنائيًا نسائيًا للفنانتين شمة حمدان وداليا مبارك، من المقرر إقامته في 26 يناير الجاري إلا أنه تم التأجيل لوقت لاحق.
وفي السياق ذاته تم تأجيل حفلًا للفنانة ماجدة الرومي، كان من المقرر إقامتها بالرياض في 28 و29 من ديسمبر، بالإضافة لحفلا للفنانة مريام فارس، التي أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على توتير، إلا أنه لم يتم حتى الأن التأكيد من الجهات المسؤولة.
وكانت الجهات المعنية للترفيه بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية، ودشنت عددا من الأنشطة الفنية لإثراء المسارح في عدد من المدن؛ للترفيه عن المواطنين.
Ahmed[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدك فرح وليس قلق
سامر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا متأكد ماحد قلق ولاشي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب انا مواطن ومبسوط ليش تكذبون ..
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6365 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبون الوناسة
سايق كنور[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
قال قلق قال
الا والله ودنا مايصير ابد
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15842 ] نشر منذ 1 ساعة
قلق 😄
كثروا منها