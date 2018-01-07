قلق بين المواطنين بعد تأجيل عدد من الحفلات الموسيقية

علي القحطاني(صدى):

بات القلق يسيطر على المواطنين، في أعقاب تأجيل عدد كبير من الحفلات التي كان من المقرر إقامتها، في عدد من مدن المملكة؛ لحين إشعار أخر دون إبداء أسباب منطقية.

وأعرب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من استمرار التأجيلات، حيث كان من المقرر إقامة حفل للفنانين عبادي الجوهر، ونبيل شعيل، في 23 نوفمبر الماضي، إلا أنه تم تاجيلها نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحتى الأن لم يتم الإعلان عن موعد بديل لاقامتها.

وكان هناك أيضًا حفلًا غنائيًا نسائيًا للفنانتين شمة حمدان وداليا مبارك، من المقرر إقامته في 26 يناير الجاري إلا أنه تم التأجيل لوقت لاحق.

وفي السياق ذاته تم تأجيل حفلًا للفنانة ماجدة الرومي، كان من المقرر إقامتها بالرياض في 28 و29 من ديسمبر، بالإضافة لحفلا للفنانة مريام فارس، التي أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على توتير، إلا أنه لم يتم حتى الأن التأكيد من الجهات المسؤولة.

وكانت الجهات المعنية للترفيه بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية، ودشنت عددا من الأنشطة الفنية لإثراء المسارح في عدد من المدن؛ للترفيه عن المواطنين.