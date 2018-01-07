بالفيديو.. أربعة توائم يشعلون مواقع التواصل بطرافتهم

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لأربعة توائم وهم يعانقون بعضهم بعضاً في مشهد طريف .

وظهر الأربعة أطفال في مقطع الفيديو الذي قامت والدتهم بتصويره، وهم يعانقون بعضهم خلال مشاهدتهم معا احد الافلام معبرين بهذا التصرف عن مدى اهتمامهم ببعضهم .