بالفيديو.. أربعة توائم يشعلون مواقع التواصل بطرافتهم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لأربعة توائم وهم يعانقون بعضهم بعضاً في مشهد طريف .
وظهر الأربعة أطفال في مقطع الفيديو الذي قامت والدتهم بتصويره، وهم يعانقون بعضهم خلال مشاهدتهم معا احد الافلام معبرين بهذا التصرف عن مدى اهتمامهم ببعضهم .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6759 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه❤ماشاء الله فديتكم والله😘☺
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه ماشاء الله
براءه اطفال
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6365 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأطفال نعمة من الله يملون الحياة بالسعادة الله يخلي لي حمودي ويرزق كل من يتمنى الذرية
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15842 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه
عدت المقطع أكثر من مره فدييييييتهم أنـــا ❤️😍 😘
بنت النور[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 1 ساعة
وه بس وه يابعد قلبي قلبهم ❤️ماشاء الله الله يحفظهم