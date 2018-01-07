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بالفيديو.. أربعة توائم يشعلون مواقع التواصل بطرافتهم

بالفيديو.. أربعة توائم يشعلون مواقع التواصل بطرافتهم
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لأربعة توائم وهم يعانقون بعضهم بعضاً في مشهد طريف .

وظهر الأربعة أطفال في مقطع الفيديو الذي قامت والدتهم بتصويره، وهم يعانقون بعضهم خلال مشاهدتهم معا احد الافلام معبرين بهذا التصرف عن مدى اهتمامهم ببعضهم .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6759 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههه❤ماشاء الله فديتكم والله😘☺

[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه ماشاء الله
براءه اطفال

[ عدد التعليقات: 6365 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأطفال نعمة من الله يملون الحياة بالسعادة الله يخلي لي حمودي ويرزق كل من يتمنى الذرية

[ عدد التعليقات: 15842 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه
عدت المقطع أكثر من مره فدييييييتهم أنـــا ❤️😍 😘

[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 1 ساعة

وه بس وه يابعد قلبي قلبهم ❤️ماشاء الله الله يحفظهم

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