مدير عام السجون: الأوامر الملكية تعزز برنامج الإصلاحات الاقتصادية

سعيد العجل(صدى):

أوامر ملكية غالية ومكارم تتوالى جسدت حرص القيادة الرشيدة أيدها الله على رفاهية وراحة المواطن من جانب، وإبراز متانة الاقتصاد السعودي من جانب آخر.

والتي من شأنها رسم خارطة طريق نحو تعزيز مفهوم التنمية والإصلاح الاقتصادي بما يتوافق و رؤية المملكة 2030. وذلك من خلال تظافر الجهود، حيث أظهر مواطن هذه البلاد على مر السنين استشعاره للمسئولية، وشكَّلَ مع قيادتهِ سداً منيعاً امام الطامعين والحاقدين.

وأفشل بعد توفيق المولى عز وجل كل النوايا والمخططات التي تستهدف الوطن في إنسانه ومقدراته. وقد رسمت هذه القرارات البسمة والفرحة على وجوه جميع المواطنين، وخاصة ما تضمنته من أوامر ملكية غالية تستهدف الرجال البواسل المرابطين على الحد الجنوبي تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم للدفاع عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته.

ونحن ابناؤكم بالمديرية العامة للسجون نرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة صدور هذه الأوامر الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويمد في حياتكم وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.