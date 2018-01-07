” المغرب ” تواجه التحرش بحافلات وردية

مليكة فؤاد(صدى):

تواجه المملكة المغربية ظاهرة التحرش خلال الفترة المقبلة، بتخصيص حافلات وردية للنساء فقط بديلًا عن وسائل النقل العمومية؛ اقتداءً بتجربة بعض الدول المتقدمة.

وانقسم المغاربة حول هذه المبادرة بين مؤيدين يرون أنها ستقلص من التحرش، ومعارضين اعتبروها تمييز بين الجنسيين وتمهيد للفصل بينهما.

ومن جانبها أكدت جماعة الرباط أن رئيس الجماعة الحضرية للرباط قام بعرض تجربة طوكيو عاصمة اليابان في مجال الاهتمام بالمرأة، حيث تخصص بلدية طوكيو في وقت الذروة عربات خاصة للنساء فقط في المترو، وذلك من أجل تفادي التحرش بهن والرقي بالتعامل الإنساني للجنس اللطيف وإعطائهن نظرة للتعامل التي تريد الإدارة الترابية اليابانية أن تتكون لدى المرأة.