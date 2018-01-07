انتقال كوتينيو لبرشلونة يهدد إنييستا

نواف السالم(صدى):

يُشكل انتقال نجم ليفربول فيليب كوتينيو إلى برشلونة، خطرًا على القائد صاحب الـ 33 عامًا أندريس إنييستا.

وبات الأمر يهدد إنييستا في ظل اقترابه من نهاية مشواره على المستوى الرفيع، حيث بات يتم استبداله في معظم المباريات.

وعلى الرغم من هذا التهديد إلا أن إنييستا رحب بقدوم كوتينيو إلى صفوف برشلونة الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه لاعب يملك موهبة كبيرة، ويجيد اللعب بقدميه ويسجل الأهداف، ويستطيع الانتقال بين خطي الوسط والهجوم.

كما أشار إلى أن كوتينيو يملك خصائص مشابهة لبرشلونة، مشددًا على أن لا ينظر إليه كمنافس على مركزه، لكن يرى وجوده خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للنادي.