عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني تدخل مرحلة فصل الطرف السفلي المشترك

نايف السالم(صدى):

بدأ الفريق الطبي بالحرس الوطني، منذ قليل، المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني فرح وحنين.

وكشف عضو بالفريق الطبي المشارك في عملية الفصل إن عملية فصل التوأم السيامي، تدخل الآن مرحلة فصل عظام الحوض والطرف السفلي المشترك.

ومن المقرر أن تستغرق العملية 18 ساعة، ويجريها المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومعه فريق طبي جراحي.