حماية المستهلك : على الناقل الجوي تعويض المسافر في حال فقدان أمتعته
نشر الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلومات بشأن حقوق المسافر في حالة فقدان أمتعة السفر.
وقال حساب الهيئة : ” فقدان الأمتعة يوجب على الناقل الجوي أن يعوض الناقل المسافر بما لا يتجاوز ( 1131 ) وحدة حقوق سحب خاصة في حال فقدان أو تأخير أو تلف الأمتعة المصاحبة .. والوحدة تساوي ما يعادل 5.19 ريال تقريبا وهي متغيرة يوميا “.
وأضاف : ” في حال رغبة المسافر رفع مستوى التعويض عليه الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل صعوده للطائرة من خلال النماذج المعدة من قبل الناقل “.
سيف[ عدد التعليقات: 4863 ] نشر منذ 15 دقيقة
ودي اصدق انهم يعوضون .