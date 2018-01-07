حماية المستهلك : على الناقل الجوي تعويض المسافر في حال فقدان أمتعته

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلومات بشأن حقوق المسافر في حالة فقدان أمتعة السفر.

وقال حساب الهيئة : ” فقدان الأمتعة يوجب على الناقل الجوي أن يعوض الناقل المسافر بما لا يتجاوز ( 1131 ) وحدة حقوق سحب خاصة في حال فقدان أو تأخير أو تلف الأمتعة المصاحبة .. والوحدة تساوي ما يعادل 5.19 ريال تقريبا وهي متغيرة يوميا “.

وأضاف : ” في حال رغبة المسافر رفع مستوى التعويض عليه الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل صعوده للطائرة من خلال النماذج المعدة من قبل الناقل “.