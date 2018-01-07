” العدل ” : تنفيذ 153 ألف عملية في أسبوع.. نصفها عمليات قضائية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال الأسبوع الماضي، وهي 153412 عملية.

وقالت الوزارة إنه تم تنفيذ 22332 عملية، منها 11110 إحالة أو طلباً، و 7042 حكماً وقراراً، و4180 محضراً، مشيرة إلى أن تم توثيق 55066 عملية، منها 20902 عملية على العقار، و34164 وكالة.

وبيَنت أنه العمليات القضائية جاءت نسبتها 50% من إجمال العمليات، فكانت 76014 عملية قضائية، منها 21096 إحالة، و38552 جلسة، و16366 حكماً وقراراً.

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