حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الثانية للمستحقين
أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، عن إيداع الدفعة الثانية من دعم البرنامج للمستحقين، وذلك بعد ثلاثة أيام، أي يوم الأربعاء المقبل.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سيتم إيداع الدفعة الثانية من دعم برنامج حساب المواطن للمستحقين بعد ثلاثة أيام.
وفي سياق متصل، أوضح البرنامج أن الصرف سيشمل أيضا الدفعة الأولى والذين حصلوا على الدعم في 21 ديسمبر الماضي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمدلله ع كل حال
اللهم اعز سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
واعز سيدي ولي لعهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
سيف[ عدد التعليقات: 4863 ] نشر منذ 12 دقيقة
اقترب موعد نزول الطفسه الثانيه استعد عزيزي المواطن وكبر جيوب ثوبك حتي تتسع لحمل الطفسه.
سيف[ عدد التعليقات: 4863 ] نشر منذ 11 دقيقة
كبر جيوب ثوبك عزيزي المواطن استعداد لحمل الطفسه.