حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الثانية للمستحقين

نايف السالم(صدى):

أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، عن إيداع الدفعة الثانية من دعم البرنامج للمستحقين، وذلك بعد ثلاثة أيام، أي يوم الأربعاء المقبل.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سيتم إيداع الدفعة الثانية من دعم برنامج حساب المواطن للمستحقين بعد ثلاثة أيام.

وفي سياق متصل، أوضح البرنامج أن الصرف سيشمل أيضا الدفعة الأولى والذين حصلوا على الدعم في 21 ديسمبر الماضي.