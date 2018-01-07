سلطان بن سحيم: اتحدى قطر بتحسين معيشة شعبها أسوة بالمملكة

طلال الضوي(صدى):

استنكر رئيس المعارضة القطرية سلطان سحيم آل الثاني، من سوء الحالة الاقتصادية للشعب القطري وصعوبة الحياة الناتجة عن ممارسات النظام القطري الإرهابية ودعمه للتنظيمات والحركات المتطرفة، بالإضافة إلى مهاجمة خلايا عزمي بشارة لحكومة المملكة.

ورد ” سلطان ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على الخلايا القطرية التابعة لتميم بن حمد والمدشنة لهاشتاج ” الراتب وحده ما يكفي ” لمهاجمة القيادة في المملكة بعد قراراتها الإصلاحية الأخيرة، متحديًا النظام القطري برفع مستوى معيشة شعبه أسوة بحكومة المملكة.

وقال ” سلطان ” : ” اتحدى أن يستطيع النظام القطري تحسين ورفع مستوى المعيشة لدى الشعب القطري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطر أسوة بما فعلت حكومة المملكة العربية السعودية لشعبها “.