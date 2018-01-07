” توعية المستهلك ” تشدد بعدم خلط الكلوركس بالفلاش.. وترصد حالة وفاة

عادل الحربي(صدى):

تشدد ” توعية المستهلك ” متخصص مكافحة الغش التجاري، التحذير من استخدام الكلوركس والفلاش معًا، وإذا لابد من الاستخدام، فيستحسن استخدام كل منهما على حده، وأن يكون الفرق بين استخدامهما فترة زمنية لا تقل عن يوم.

وتؤكد على أن استخدامهما معًا خطر كارثي، حيث ينشأ عنهما، غازات سامة، تسبب الفشل الرئوي، وتؤدي إلى الوفاة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ ” توعية المستهلك ” ، عبر تويتر، حالة داهما خطر استخدام المنتجين، رحمها الله، محذرة الجميع من استخدامهما معًا.

ونشرت إحدى المغردات عن الحالة المتوفية، هذا ما حصل بالتسلسل لجدتي، أولًا استنشاق الغازات الصاعدة من خلط الكلوركس والفلاش، ثم دخلت المستشفى، ثم توقفت الرئة وتم تركيب التنفس الصناعي، ثم انتقلت إلى رحمة الله بعد يومين من الاستنشاق.