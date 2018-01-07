من بينهم 4 نساء.. مقتل 31 شخص في المثلث الذهبي بالمكسيك

مكسيكو(صدى):

وصل عدد القتلى خلال ال 48 ساعة الماضية في ولاية شيواوا المكسيكية المتاخمة للولايات المتحدة، 31 شخصا من بينهم أربع نساء وثلاثة مراهقين؛ إثر موجة أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.

وترجع أعمال العنف نتيجة تسوية حسابات بين مجموعات متنافسة من تجار المخدرات المنتمين إلى كارتل ” خواريز ” وآخر يدعى ” سينالوا “.

وتعرف ولايات شيواوا وسينالوا ودورانغو بالمثلث الذهبي؛ لكونها مناطق تتنازع عليها عصابات المخدرات للسيطرة عليها لكونها تضم مساحات لزراعة الماريغوانا والأفيون، ولكونها أيضا ممرا للتهريب إلى الولايات المتحدة.