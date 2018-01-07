قبول 120 موظفا بأمانة نجران في الدورات التدريبية بمعهد الإدارة العامة

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت أمانة منطقة نجران، اليوم الأحد، قبول 120 موظفًا من منسوبيها والبلديات المرتبطة بها؛ للالتحاق بدورات تدريبية بمعهد الإدارة العامة في مختلف أفرع المعهد.

وأوضحت الأمانة أن الدورات التدريبية سيتم تنفيذها خلال الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1439هـ، في تخصصات مختلفة ومتنوعة، مؤكده حرصها على الارتقاء بأداء موظفيها لتمكينهم من اكتساب مهارات تطويرية ترتقي بالعمل الإداري.

ودعا مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص، المقبولين إلى الالتزام بمواعيد بدء برامج التدريب حسب الجدول الزمني المعد لذلك والموضح فيه زمان ومكان التدريب.