” هدف ” : مبادرة وصول توفر 32 رحلة مدعومة للمواطنات العاملات

حمود العنزي(صدى):

أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، توفير مبادرة دعم ونقل المرأة العاملة ” وصول ” 32 رحلة مدعومة شهريا تنتهي مدة صلاحيتها مع انتهاء الشهر الميلادي.

وتهدف مبادرة ” وصول ” لتخفيض تكاليف نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص وزيادة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي.

ونصح أبا الخيل المواطنات العاملات بالاستفادة من البرنامج من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية للبرنامج.