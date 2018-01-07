بالصور.. جماعة قروية تستخرج جثث موتاهم لتنظيفها سنويا
تٌقدم جماعة تٌدعى ” توراجا ” من جزيرة ” سولاويزي ” الإندونيسية على إخراج الموتى من قبورهم وتنظيفهم سنويا في مهرجان يعرف بـ ” حفل تنظيف الجثث ” .
وأكدت وسائل إعلام أندونيسية أن المهرجان يٌعقد منذ عدة قرون، حيث يستخرج القرويون الجثث من مقابرها سنويا خلال زيارتهم للمقابر ويعملون على تنظيفها وجعلهم يرتدون الملابس الجديدة ويمشطون شعورهم، ويعرف الطقس أيضا باحتفال ” ماينين “.
ويعمل الأقارب أيضا على تجميل التوابيت المهشمة فيما يحتفظ بعضهم بجثث المتوفين عدة أسابيع أو أشهر قبل دفنها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 20 دقيقة
خرافات وأعمال بدعية
ماأنزل الله بها من سلطان
ميت تنظفه وتطهره الأرض والدود
تطلعونه ليش
على كذا لعد تدفنون موتاكم
حطوهم باالفريزن وخلاص😡
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمدله ع نعمة العقيدة الصافية
نسأل الله ان يهديهم للحق والصواب
إنها طقوس سنويه يحتفلون بالأموات المحنطين يطلعونهم ويلبسونهم ويكشخونهم وبعدين يدفنونهم؟؟
لقد اشقيتم عقولهم بأ نفسكم
احمدك ربي ع نعمة العقل