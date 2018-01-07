بالصور.. جماعة قروية تستخرج جثث موتاهم لتنظيفها سنويا

متابعات(صدى):

تٌقدم جماعة تٌدعى ” توراجا ” من جزيرة ” سولاويزي ” الإندونيسية على إخراج الموتى من قبورهم وتنظيفهم سنويا في مهرجان يعرف بـ ” حفل تنظيف الجثث ” .

وأكدت وسائل إعلام أندونيسية أن المهرجان يٌعقد منذ عدة قرون، حيث يستخرج القرويون الجثث من مقابرها سنويا خلال زيارتهم للمقابر ويعملون على تنظيفها وجعلهم يرتدون الملابس الجديدة ويمشطون شعورهم، ويعرف الطقس أيضا باحتفال ” ماينين “.

ويعمل الأقارب أيضا على تجميل التوابيت المهشمة فيما يحتفظ بعضهم بجثث المتوفين عدة أسابيع أو أشهر قبل دفنها.