” إحالتي ” الإلكتروني يحقق نسبة قبول 100% على مستوى المملكة

عادل الحربي(صدى):

استطاع برنامج ” إحالتي ” الإلكتروني بصحة منطقة المدينة المنورة، الفوز السحيق في تحقيق هدفه، حيث حقق نسبة قبول 100% على مستوى منطقة المدينة المنورة، بواقع قبول 389 احالة طبية، وفقًا للمديرية العامة للشؤون الصحية .

وأوضح مدير إدارة التنسيق الطبي بصحة منطقة المدينة المنورة الأستاذ سامي الجابري بأن نظام برنامج إحالتي الإلكتروني “ يهدف ” إلى طلب تحويل المريض من مستشفى إلى آخر في أسرع وقت ممكن.

وبالربط مع وزارة الصحة، يهدف البرنامج الموافقة على تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر إلكترونياً، وإرفاق التقرير الطبي للمريض كمرفق إلكتروني، لتسهيل إعداد الإجراءات قبل وصول المريض للحالات الطارئة، ولكي يطلع عليها الطبيب المعالج عند الحاجة.

ويشمل أيضًا متابعة عملية التحويل آليًّا، إضافة إلى متابعة ومعرفة أسباب رفض عملية التحويل من قبل المستشفى المحول إليها، ومعالجة العوائق التي تمنع عملية التحويل إن وجدت.