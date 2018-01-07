تماشيا مع الأوامر الملكية.. ” المياه الوطنية ” تقرر صرف بدل غلاء المعيشة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، عن صرف بدل غلاء المعيشة بواقع 1000 ريال، لمن راتبه الإجمالي 10 آلاف ريال أو أقل، وبواقع 750 ريال لمن راتبه الإجمالي أقل من 15 ألف ريال.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تماشياً مع الأوامر الملكية الكريمة، وحرصاً من الشركة على دعم موظفي القطاع الخاص فقد تقرر صرف بدل غلاء معيشه بواقع 1000 ريال لمن راتبه الاجمالي 10,000 ريال أو أقل و بواقع ٧٥٠ ريال لمن راتبه الاجمالي أقل من 15,000 وأعلى من 10,000ريال، وذلك لمدة عام “.