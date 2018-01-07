محافظ جدة يدشن ” الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال “

نايف السالم(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث قام بتطعيم طفل وطفلة بالجرعة ضد المرض.

من جانبه، قدم مدير صحة جدة، الشكر لسمو الأمير على تدشينه هذه الحملة، مؤكداً أن ذلك يجسد حرص ولاة الأمر ” حفظهم الله “، على استئصال شلل الأطفال من المملكة بصورة نهائية.

وأضاف، أن الحملة تستهدف الاطفال من الفئة العمرية لأقل من 5 سنوات، وسيتم تنفيذها على مدار خمسة أيام من خلال عدة طرق منها: الزيارات المنزلية التي ستقوم بها الفرق الصحية للمنازل لتطعيم الأطفال من الساعة الثالثة عصراً، بالإضافة إلى بعض المراكز اصحية والمجمعات والمراكز التجارية.

وأوضح أن الجرعة الثانية من الحملة ساتطلق في الثاني من جمادي الآخر وتستمر لمدة خمسة أيام.