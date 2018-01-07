الصور الأولى لعملية فصل التوأم السيامي ” فرح وحنين “

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للعملية الجراحية لفصل التوأم السيامي الفلسطيني ” فرح وحنين ” ، والتي ستستغرق 18 ساعة.

ويجري العملية المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومعه فريق طبي جراحي.

يأتي ذلك بناء على تويجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.