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ممثلة عالمية تثير الجدل بتحولها إلى رجل

ممثلة عالمية تثير الجدل بتحولها إلى رجل
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الممثلة العالمية جينيفر غارنر ، جدلا واسعا عبر مواقع مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها صورة لها بهيئة رجل بشعر قصير ولحية .

وعلقت غارنر على الصورة بالقول: ” سنة جديدة، أنا جديدة ” وأطلقتها بهاشتاجات عديدة دون أن توضح تفاصيل إضافية، وقد أحدثت هذه الصورة جدلا واسعا وبلبلة كبيرة بين محبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها وذهب البعض إلى أنها أجرت عملية تحول لرجل.

ويٌرجح أن تعود هذه الصورة لفيلم تم تصويره سابقا دون معرفة التفاصيل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2595 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههه هذا مشهد من فيلمها و يحب الناس للتهويل

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