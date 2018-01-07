بالفيديو .. أول ظهور لزوجة محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

التقطت كاميرات البث المباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي أما نظيره إيفرتون، الجمعة الماضية، اللاعب محمد صلاح برفقة زوجته في المدرجات لتشجيع الفريق.

ولم يشارك صلاح في المباراة لإصابته، ويعد هذا أول ظهور لزوجة محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح توج الخميس الماضي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.