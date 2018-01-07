إنقاص الوزن بمعدل 7% يساعد على الشفاء من مرض السكري
أشار الدكتور فهد الخضيري عن دراسة نشرتها المجلة العلمية لانسيت، تؤكد على أن تخفيف الوزن بنسبة 7% يساعد على الشفاء من مرض السكري.
وقال الخضيري على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” دراسة نشرتها أقوى مجلة علمية (لانسيت) تثبت أن تخفيف الوزن بنسة٧٪ أو أعلى ساعد على شفاء٥٠٪ من مرضى السكري النوع الثاني( وهناك دراسات أخرى تؤكد ذلك)عليك بالحمية ورياضة المشي “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 29 دقيقة
أعرف يماني كان فاالمنطقة الشرقية
الأمراض كلها فيه
سكر وضغط وقولون
وحالته حاله😰
تمشكل مع كفيلة
وسوى له خروج نهائي🎟️
راح ديرته بعد سنة أتصلت أبسلم علية
الرجال مثل الريال
مافيه الا العافية
وش أنت مسوي يبومحمد؟
قال أبد يوم رجعت اليمن صرت أمشي وراحت وسائل المواصلات والنعمه
والأكلات الدسمه
والحين لوتشوفني مثل العود
لكن بخير راحت مني كل الأوجاه🤗🤗🤗