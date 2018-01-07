إنقاص الوزن بمعدل 7% يساعد على الشفاء من مرض السكري

أماني الغامدي(صدى):

أشار الدكتور فهد الخضيري عن دراسة نشرتها المجلة العلمية لانسيت، تؤكد على أن تخفيف الوزن بنسبة 7% يساعد على الشفاء من مرض السكري.

وقال الخضيري على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” دراسة نشرتها أقوى مجلة علمية (لانسيت) تثبت أن تخفيف الوزن بنسة٧٪ أو أعلى ساعد على شفاء٥٠٪ من مرضى السكري النوع الثاني( وهناك دراسات أخرى تؤكد ذلك)عليك بالحمية ورياضة المشي “.