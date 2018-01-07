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مقتل المزيد من قيادات ” الحوثي ” .. والصف الثاني يتولى القيادة بمأرب

مقتل المزيد من قيادات ” الحوثي ” .. والصف الثاني يتولى القيادة بمأرب
فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الاحد، عن مقتل المزيد من القيادات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات.

وأشارت المصادر إلى أن من يقود المليشيا الإرهابية الأن، الصف الثاني من عناصرها، عقب سقوط القيادات بمأرب.

وقصف التحالف العربي، في وقت سابق من اليوم، عدد من التجمعات التابعة للحوث، أثناء محاولتهم للتسلل إلى محافظة الحديدة، وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف الحوثي.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4863 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اهلك الروافض المجوس .

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