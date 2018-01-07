بالصورة.. ” خامنئي ” تحت أقدام الإيرانيين

طهران(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تحت أقدام المتظاهرين الإيرانيين.

ويدهس الإيرانيون صورة خامنئي بأقدامهم، في دليل منهم على رغبتهم بإنهاء هذا النظام الإرهابي وعدم قدرته على قمع احتجاجاتهم وثورتهم وتكتيهم أفواههم.

وتؤكد الصورة على سقوط رمزية الأصنام الكهنوتية المسماة ” آيات الله ” في إيران، كما أكد بعض الإيرانيين.