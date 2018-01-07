بالصورة.. ” خامنئي ” تحت أقدام الإيرانيين
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تحت أقدام المتظاهرين الإيرانيين.
ويدهس الإيرانيون صورة خامنئي بأقدامهم، في دليل منهم على رغبتهم بإنهاء هذا النظام الإرهابي وعدم قدرته على قمع احتجاجاتهم وثورتهم وتكتيهم أفواههم.
وتؤكد الصورة على سقوط رمزية الأصنام الكهنوتية المسماة ” آيات الله ” في إيران، كما أكد بعض الإيرانيين.
سيف[ عدد التعليقات: 4863 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هو قدره الرافضي النجس وقدر كل شيعي نجس.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 1 ساعة
الوضع في إيران صار مسألة حياة أو موت
الله ينصر المسلمين على المجوس
ويدوسون خامنئي حق وحقيق🤗🤗🤗