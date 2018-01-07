إلغاء رحلة طائرة أمريكية بسبب فأر

كاليفورنيا(صدى):

اضطر موظفي مطار أوكلاند الدولى في كاليفورنيا، التابع لشركة ألاسكا للطيران لإلغاء رحلة وإخلاء الطائرة من ركابها، قبيل إقلاعها؛ اقتحام فأر صغير للطائرة.

وأكد المتحدث باسم مطار أوكلاند الدولي، كيونيس تايلور، إن الطائرة كانت على وشك المغادرة إلى مدينة بورتلاند قبل مشاهدة أحد الفئران على متن الطائرة.

وأشارت “تايلور ” ، إلى توزيع الركاب على رحلات جوية أخرى، ومنح كل منهم قسيمة غذائية تبلغ قيمتها 12 دولاراً أمريكياً، وتم بقاء الطائرة رابضة في المطار للتأكد من خلوها من القوارض.