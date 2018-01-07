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حماية المستهلك تسحب العلامات التجارية لكريمات البشرة ” Envie “

حماية المستهلك تسحب العلامات التجارية لكريمات البشرة ” Envie “
نايف السالم(صدى):

سحب الاتحاد الأوروبي بعض العلامات التجارية لكريمات البشرة ” Envie ” ، من الأسواق نظرا لاحتواء المنتج على مكونات تتسبب في حساسية الجلد، فهو غير مطابق لشروط السلامة الأوروبية الخاصة بمستحضرات التجميل.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” من التجارب الدولية : سحب بعض العلامات التجارية لكريمات البشرة ” Envie ” لعدم مطابقة المنتج لشروط السلامة الأوروبية الخاصة بمستحضرات التجميل “.

وأضاف: ” سحب المنتج من المستهلكين والأسواق، وحظر تسويقه “.


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