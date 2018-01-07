إمام مسجد يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خطبة عن الموت

القاهرة(صدى):

لفظ إمام وخطيب أحد المساجد في مصر أنفاسه الأخيرة أعلى المنبر، حيث دخل في سكرات الموت أثناء إلقائه خطبة الجمعة الماضية والتي كانت تتحدث عن الموت.

وتوقف خطيب مسجد الشيخ إيراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر صاحب الـ65 عامًا، عن الخطبة فجأة ليجلس على الكرسي أعلى المنبر ويدخل في سكرات الموت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وسط ذهول المصلين الذين حاولوا إسعافه دون جدوى.

وأكد الخطيب في آخر حديث له قبل الدخول في سكرات الموت بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة، ليلاقي ربه بعد هذه الكلمات القليلة ذات المعنى العظيم.