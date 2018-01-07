إمام مسجد يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خطبة عن الموت
لفظ إمام وخطيب أحد المساجد في مصر أنفاسه الأخيرة أعلى المنبر، حيث دخل في سكرات الموت أثناء إلقائه خطبة الجمعة الماضية والتي كانت تتحدث عن الموت.
وتوقف خطيب مسجد الشيخ إيراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر صاحب الـ65 عامًا، عن الخطبة فجأة ليجلس على الكرسي أعلى المنبر ويدخل في سكرات الموت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وسط ذهول المصلين الذين حاولوا إسعافه دون جدوى.
وأكد الخطيب في آخر حديث له قبل الدخول في سكرات الموت بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة، ليلاقي ربه بعد هذه الكلمات القليلة ذات المعنى العظيم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
هذي خاتمه حسنة
الله أعلم أن ملك الموت كان متواجد أثناء الخطبة🤔
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2341 ] نشر منذ 1 ساعة
خاتمة جميلة—–
في يوم الجمعة—-
وفي بيت الله—–
ماشاء الله —–
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمه الله ورحم اموات المسلمين هنيأ له حسن الخاتمة اللهم احسن خاتمتنا اجمعين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 1 ساعة
يالها من لحظة مؤثرة
وخاتمة طيبة
إنما الاعمال بالخواتيم
اللهم ارحمنا برحمتك يارب العالمين
بنت النور[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله الله يرحمه ويتقبله القبول الحسن ويحسن خاتمتنا يارب❤️