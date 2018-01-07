59 ألف حالة زواج للأطفال في عام واحد بأمريكا
يوجد 27 ولاية أمريكية لا تحدد قوانينها سنا معيينا للزواج ، حيث تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في التجمعات الفقيرة كما أن الظاهرة مقبولة على كل المستويات السياسية والمجتمعية في أمريكا.
وبلغ نسبة الصبية في أمريكا أي البنات تحت سن 18 عام الذين يجبرون على الزواج المبكر ربع مليون.
ويشار إلى جماعة ” الإيفانجليكال ” وهي فئة متشددة اجتماعيا ومتدينة وتبرر التحرش الجنسي بالصغار، ويرى 25% منهم أن التحرش الجنسي مقبول على أساس ديني، كما أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يؤمن بهذا المذهب الذي يبرر التحرش الجنس.
ويسمح بزواج القصر من سن 12 عام، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج من الأطفال في عام واحد، وأكدت دراسة حديثة أن زواج القاصرات في الولايات المتحدة لم يستمر وينتهي بالطلاق.
يذكر أن بدء البعض في أميركا يطلب بوقف هذه الجريمة وإصدار قوانين حازمة إلا أنه مازال البعض يرى أنه أمر مقبول.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة
عند الغرب ان لم تتزوج وهي قاصر تفعل فيها الفاحشة برضاها ولكن مايحير هم الغرب المراءة السعودية لان القضاء عليها قضاء على الاسلام فهي المربية ومن تزرع داخل اطفالها الاسلام وحب الله وحب رسوله اين هم عن مسلمات تهتك اعراضهن ويتعرضن لا ابشع انواع التعذيب بسوريا والعراق والصومال ومينيمار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام🤗