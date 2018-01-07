59 ألف حالة زواج للأطفال في عام واحد بأمريكا

واشنطن(صدى):

يوجد 27 ولاية أمريكية لا تحدد قوانينها سنا معيينا للزواج ، حيث تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في التجمعات الفقيرة كما أن الظاهرة مقبولة على كل المستويات السياسية والمجتمعية في أمريكا.

وبلغ نسبة الصبية في أمريكا أي البنات تحت سن 18 عام الذين يجبرون على الزواج المبكر ربع مليون.

ويشار إلى جماعة ” الإيفانجليكال ” وهي فئة متشددة اجتماعيا ومتدينة وتبرر التحرش الجنسي بالصغار، ويرى 25% منهم أن التحرش الجنسي مقبول على أساس ديني، كما أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يؤمن بهذا المذهب الذي يبرر التحرش الجنس.

ويسمح بزواج القصر من سن 12 عام، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج من الأطفال في عام واحد، وأكدت دراسة حديثة أن زواج القاصرات في الولايات المتحدة لم يستمر وينتهي بالطلاق.

يذكر أن بدء البعض في أميركا يطلب بوقف هذه الجريمة وإصدار قوانين حازمة إلا أنه مازال البعض يرى أنه أمر مقبول.