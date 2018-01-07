معارض قطري لـ ” المملكة ” : ” الله يسخر لكم الملك سلمان ولا عزاء للكذاب تميم “

طلال الضوي(صدى):

هنأ المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الاحد، المملكة بمناسبة الزيادات الأخيرة التي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله – أوامر بصرفها، أمس السبت.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حتى ولو أتت متاخره أحب ان ابارك للشعب السعودي الزيادات الاخيره تستاهلون والله يسخر لكم الملك سلمان وولي عهده ويزيدونكم زود ودوم ان شاء الله ولاعزاء للكذاب تميم قال ايش قال ” ابشرو بالعز والخير ” مالقو منه إلا الفقر والديون والكذب ومنع السفر والتشبيح وجلب المستوطن التركي والايراني “.