300 حالة انتهاك للصحافة اليمنية.. من بينهم 103 حالة خطف

فهمي محمد(صدى):

بلغت حالات الانتهاكات بشأن حرية الصحافة اليمنية خلال عام 2017، 300 حالة، بحسب ما ذكره التقرير السنوي لنقابة الصحافيين اليمنيين.

وذكر التقرير السنوي أن الانتهاكات شملت الصحافيين والمصوّرين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية والمقار إعلامية، فضلا عن الاختطاف والاعتقال والقتل والملاحقات والتحريض.

وأوضح التقرير أن المليشيات الحوثية تورطت في 204 حالة انتهاك، بينما ارتكبت جهات أخرى 54 حالة ، بالإضافة إلى 28 ارتكبت من قبل مجهولين.

وبلغت حالات الاختطافات والاعتقالات 103 حالات، وبلغت التهديدات وحملات التحريض 31 حالة، بينما الشروع في القتل 29حالة، بالإضافة إلى37حالة حجب للمواقع الإلكترونية .

وأضاف التقرير بأن الحوثين ارتكبوا 81 حالة اختطاف ، وأشار إلى أن هناك 14 صحافيا لا يزالون مختطفين، منهم 13 صحافيا مختطفا لدى الحوثيين منذ أكثر من عامين .