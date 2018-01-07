خليجي 23 يبرز نجوم ويودع آخرين

طلال الغامدي(صدى):

انتهت بطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23، بتتويج المنتخب العماني باللقب، على حساب نظيره الإماراتي.

وشهدت البطولة العديد من مشاهد التألق والنجاح لبعض اللاعبين والمدربين والمنتخبات مقابل لحظات انكسار وسقوط لآخرين.

الرشيدي

تألق الحارس فايز الرشيدي كأحد أبرز الفائزين في بطولة خليجي 23، بعد مساعدته لفوز منتخب بلاده بالبطولة.

فيربيك

وأصبح الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني لمنتخب عمان، أبرز الفائزين من بطولة خليجي 23 بعد أن قاد الأحمر للتتويج باللقب بعد غياب 9 أعوام كاملة.

علي النمر

وكان اللاعب السعودي على النمر على رأس اكتشافات بطولة كأس الخليج الأخيرة، حيث أثبت تألقه وأحقيته بالحصول على فرصة مع الأخضر، بعد انضمامه في لقاء الإمارات بجانب مباراة الكويت الافتتاحية.

عموري

تعرض عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، لاعب وسط العين ومنتخب الإمارات، في بطولة خليجي 23 بانتقادات عديدة؛ لإضاعته ضربتي جزاء في لقاء عمان النهائي بالبطولة.

فهد الأنصاري

تعرض الأنصاري لاعب منتخب الكويت والمحترف بالأخضر، للتهديد بعدم الانضمام مجددا لمنتخب بلاده، بعد أن تم استبعاده من معسكر الأزرق قبل اللقاء الأخير أمام الإمارات ودخل في خلافات حادة مع مسؤولي الجهاز الفني.