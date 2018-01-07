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فتح باب القبول بقيادة سلاح المشاة وفق عدة شروط

فتح باب القبول بقيادة سلاح المشاة وفق عدة شروط
نايف السالم(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية- لجنة القبول المركزية- عن فتح باب القبول لصالح قيادة سلاح المشاة، لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 1439/04/20هـ، و حتى يوم الخميس.

ووضعت القيادة عدة شروط للمتقدمين، للقبول في قيادة سلاح المشاة، من بينها:-
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى مَن نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يقل طول المتقدم عن (165سم)، وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول.
– أن يتميز المتقدم باللياقة البدنية العالية.
– أن لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة.

ويمكن للمواطن أن يتمكن من معرفة العديد من التفاصيل والاستفسارات، كما يمكنه التقديم عبر الرابط هنا


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