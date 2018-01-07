بعد الأوامر الملكية.. 3.5 مليون مستفيد من ” بدل الغلاء “

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عدد المستفيدين من بدل غلاء المعيشة من المتقاعدين والضمان الاجتماعي، يتجاوز 3.5 مليون مستفيد.

وأكدت المصادر أن عدد المتقاعدين المشمولين بنظام المؤسسة العامة للتقاعد يصل إلى أكثر من 740 ألفًا، إضافة إلى 530 ألف مستفيد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و850 ألفًا من الضمان الاجتماعي.

كما أن عدد المستفيدين من موظفي الدولة المدنيين من بدل غلاء المعيشة، يقر من مليون ونصف المليون مواطن بمختلف السلالم والمراتب.