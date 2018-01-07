وظائف أكاديمية بجامعة الحدود الشمالية

فاطمة المالكي(صدى):

قال المتحدث الرسمي، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الحدود الشمالية، الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، إن الجامعة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين ” رجال ونساء ” بدرجة أسـتـاذ، أستـاذ مشارك، أستـاذ مساعـد “، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها في رفحاء، طريف، العويقيلة.

وأكد ” الشراري “، أن التقديم على هذه الوظائف سيكون لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد القادم إلى نهاية دوام يوم الخميس.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاما مع ضرورة مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث ” البكالوريوس والماجستير والدكتوراه “.

كما أشار إلى أن التقديم مخصص لوظائف أعضاء هيئة التدريس ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد “، وألا يقل التقدير في جميع المؤهلات عن ” جيد جداً ” ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

كما سيقوم المتقدم باجتياز المقابلة الشخصية وإلقاء سمنار أمام القسم المختص، عن موضوع رسالته ويجب تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة وفي حال عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

ويمكن التقديم عبر الرابط.هنا