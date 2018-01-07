تزامنا مع الأوامر الملكية.. ” STC ” تقدم خصومات ومكافآت لعملائها والعاملين بها

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية ” STC ” ، اليوم الأحد، مجموعة من الخصومات والمكافآت المالية الجديدة تزامنًا مع الأوامر الملكية الصادرة أمس السبت.

وقدمت الشركة خصم على جميع المكالمات المحلية داخل الشبكة لعملائها الموجودين في مناطق العمليات بالحد الجنوبي حتى نهاية 2018 أو الانتهاء من العمليات العسكرية بنسبة 80%.

كما قررت الشركة صرف ألف ريال بدل غلاء معيشة للموظفين السعوديين خلال عام 2018 لمن كان إجمالي راتبه أقل من 10 آلاف ريال، و750 ريال لمن كان إجمالي راتبه أكثر من 10 آلاف وأقل من 15 ألفًا، بالإضافة إلى 500 ريال لمن كان إجمالي راتبه أكثر من 15 ألفًا وأقل من 30 ألف ريال.

كما أعلنت الشركة صرف مكافاة بمقدار ألفي ريال لموظفيها الميدانيين العاملين في الحد الجنوبي تحت ضوابط محددة.

وكانت صدرت أوامر ملكية، صباح اليوم السبت، بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية اعتبارًا من 1/1/2018، بالإضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.