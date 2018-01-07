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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع وإصابة 8 أفراد من عائلة واحدة إثر سقوط سيارة بجبال فيفا

مصرع وإصابة 8 أفراد من عائلة واحدة إثر سقوط سيارة بجبال فيفا
تركي السالم(صدى):

سقطت سيارة من طريق جبلي، مرتبفع لمسافة 400 متر، بجبال ” فيفا ” في منطقة جازان، ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 3 طفلات أخريات.

من جانبه، أشار أحمد يحيى الفيفي ” جد الطفلة جنى، إحدى المصابات في الحادث المروع أن ” جنى ” تتعالج بمستشفى أبو العريش، وابنة خالتها سارة وابنة خالها زود، أصيبتا في الظهر والصدر.

ووقع الحادث في ليلة رأس السنة الميلادية، حيث كانت والدة ” جنى ” وخالها، وخالتاها، وجدتها، عائدين على طريق الثمانية، من زيارة إحدى خالاتها في المستشفى، وعبر أحد الخطوط الفرعية وقع الحادث المروع.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يرحم من مات ويشفي من اصاب يارب

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