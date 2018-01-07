بعد أن تطاول مرتضى منصور عليه.. الزمالك يتعاقد مع إيهاب جلال

نواف السالم(صدى):

تعاقد نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، مع المدرب إيهاب جلال؛ لقيادة الفريق بعد إقالة المونتينيغري نيبوشا.

وتزامنًا مع التعاقد مع إيهاب جلال، بدأ النشطاء في تداول فيديو قديم لمرتضى منصور، هاجم خلاله ” جلال “، في برنامج رياضي مُذاع على إحدى الفضائيات المصرية، قبل أشهر.

كما أظهر الفيديو وصف “مرتضى ” لـ “جلال ” بلفظ غير لائق، مشددًا على أنه غير صالح للتدريب أو قيادة فرق، مما أثار سخرية النشطاء عبرمواقع التواصل الاجتماعي.