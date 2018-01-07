ضبط أشخاص دخلوا إلى محمية حرة الحرة بدون تصريح ومعهم ” صقور “

عادل الحربي(صدى):

نجح أفراد قوة الحماية، في محمية حرة الحرة، التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، من ضبط أشخاص دخلوا إلى المحمية بدون تصريح ومعهم صقور نادرة.

وقال الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تمكن أفراد قوة الحماية بـ محمية حرة الحرة التابعة لـ الهيئة السعودية للحياة الفطرية من ضبط مجموعة أشخاص قاموا بالدخول المتعمد للمحمية دون تصريح ووجد بحوزتهم طيور جارحة (صقور) وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية لتطبيق نظام المناطق المحمية بحقهم “.