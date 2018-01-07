برشلونة صاحب أغلى صفقة في الدوري الأسباني

نواف السالم(صدى):

احتل نادي برشلونة المرتبة الأولى كصاحب أغلى صفقة في الدوري الإسباني، بعدما جاء محل غريمه ريال مدريد في قيمة أغلى الصفقات في تاريخ الليغا، وذلك بعد صفقة البرازيلي نيمار من سانتوس البرازيلي.

ودفع برشلونة باحتساب الحوافز 160 مليون يورو لليفربول مقابل كوتينيو، و145 مليون لبروسيا دورتموند مقابل الفرنسي عثمان ديمبلي و40 مليون يورو لغوانجزو الصيني مقابل البرازيلي باولينيو و30،5 مليون يورو لبنفيكا مقابل البرتغالي سيميدو و12 مليون يورو لإيفرتون لاستعادة لاعبه السابق الإسباني دولوفيو.