بالفيديو.. بعد الأوامر الملكية بالضمان الاجتماعي.. مسن يبكي فرحا

نايف السالم(صدى):

أدخل الأمر الملكي بصرف مبلغ 500 ريال لمستفيدي الضمان لمدة عام، فرحة عارمة في نفوس المستفيدين، معبرين عن سعادتهم بردود أفعال قوية، من بينهم مسن بكى تأثرًا من شدة فرحته.

وبثت قناة السعودية، مقطع فيديو لرجل مسن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، يبكي من شدة فرحته قائلًا ” نعدو لخادم الحرمين بالتوفيق ونحمد الله على هذا الاستقرار، وجزاه الله كل خير “.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمرًا ملكيا بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعدة، والمؤسسة العامة للتأمينات من المواطنين، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 500 ريال لمدة عام.