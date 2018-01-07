” الصمعاني ” يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز التعاون الثنائي

علي القحطاني(صدى):

يبدأ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، زيارة رسمية الأسبوع الحالي، إلى دولة الصين الشعبية، بهدف توسيع الشراكات وتعزيزيها في المجالين العدلي والقضائي بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير العدل نظيره الصيني تشانج جيون، وكذلك كبير المسؤولين للجمعية الصينية للمحامين، وكبير مسؤولي النيابة الشعبية العليا؛ لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وتتضمن اللقاءات المصاحبة، تعريفاً بالتحولات الكبرى والجوهرية التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة بالسنوات الأخيرة.